"Спартак": "Было честью играть против легенды Марадоны"

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"Спартак": "Было честью играть против легенды Марадоны"

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца.

"Было честью играть против легенды. RIP", – говорится в официальном Twitter московского клуба.

Марадона играл против "Спартака" в составе "Наполи" в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов сезона-1990/91. Тогда оба матча завершились вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти Марадона реализовал свою попытку, но его команда все равно проиграла - 3:5.

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