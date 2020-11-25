"Спартак": "Было честью играть против легенды Марадоны"
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца.
"Было честью играть против легенды. RIP", – говорится в официальном Twitter московского клуба.
Диего Армандо Марадона.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Было честью играть против легенды.
RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH
Марадона играл против "Спартака" в составе "Наполи" в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов сезона-1990/91. Тогда оба матча завершились вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти Марадона реализовал свою попытку, но его команда все равно проиграла - 3:5.
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