"Спартак" - чемпион? Что-то пошло не так
Воскресным вечером в Санкт-Петербурге "Спартак" потерпел одно из самых болезненных поражений в истории чемпионатов России. По уже "сложившейся традиции" крупное фиаско снова случилось на поле "Зенита". Но если в прошлые годы подобным неудачам "красно-белых" можно было при желании найти оправдание, то нынешняя оплеуха получена от питерцев в статусе чемпиона страны. Никогда ранее действующий чемпион России не пропускал от кого-либо 5 мячей. Soccernews.ru разбирался в причинах сокрушительного поражения и беззубой игры Народной команды.
1. Идеальная игра питерцев
Первое, что приходит на ум – команда Роберто Манчини провела идеальный матч. "Зенит" действительно превзошел чемпиона во всем, в желании, в единоборствах, тактике и психологии, наконец. И тут нужно отдать должное итальянцу. Тремя днями ранее его команда безнадежно уступила рядовой команде чемпионата Израиля и вообще была близка к тому, чтобы расстаться с еврокубками. И тут такое перевоплощение! Да на "красно-белых" вышел несколько иной состав, но ведь и "Спартак" – не "Бней Иегуда"! В общем, питерцы ничего не позволили сопернику сделать на поле. Но можно сказать и по-другому: команда Массимо Карреры ничего не смогла противопоставить "Зениту". Но почему? Это как раз тот вопрос, в котором нужно хорошенько разобраться.
2. Стечение обстоятельств?
Те, кто смотрел матч, наверняка обратили внимание на один факт: в ворота "красно-белых" в этот вечер влетало все, что только можно. Некоторые же мячи "Зенита" и впрямь были забиты, словно, по… стечению обстоятельств. Взять хотя бы первое взятие ворот Реброва: результативная атака питерцев началась после… незрячего паса пяткой от Фернандо. Опорник "Спартака" позволил себе сыграть опрометчиво в центре поля, но что из этого вышло, знают все. Что это как не стечение обстоятельств? А третий и четвертый голы хозяев поля… Мяч, поданный с углового, удивительным образом пролетел всю вратарскую, никого не задев, и на дальней штанге стал "патроном для выстрела" в исполнении Кришито. Часто ли подобное случается в топ-матчах? Ничего не имею против мастерства Кузяева, но, сколько бы еще голов забил Далер из десяти похожих попыток? Автогол же Реброва и вовсе из ряда вон выходящее событие, случающееся с вратарями на таком уровне раз в десятилетия. Так что редкие футбольные обстоятельства действительно имели место быть. Но только ли дело в них? Однозначно нет. Они, и это факт, тесно связаны с ошибками игроков.
3. Вилков, "Зенит", Санкт-Петербург…
Шутки шутками, а ведь с цифрами и фактами не поспоришь. Москвичи не впервой сталкиваются с этим трио при крупном поражении. Дело в том, что судейская бригада Михаила Вилкова в третий раз обслуживала матч "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге. Две предыдущих встречи команд с участием этого рефери завершались разгромом "красно-белых" – 5:0 в 2012 году и 5:2 в 2016-м. Конечно же, не в арбитре дело (он, к слову, отработал на поединке идеально), но все же…
4. "Спартак" из прошлого
В данном случае говорить о недонастрое "красно-белых", или чем-то подобном, не имеет никакого смысла. На такие матчи и настраиваться то особо не нужно. Градус противостояния и степень ответственности понимают все. Сомневаюсь, что команда Карреры в принципе планировала проиграть этот поединок. Так почему же случилось то, что случилось. Главную причину, на мой взгляд, нужно искать в игре спартаковцев. С чемпионского сезона она, увы, пока что не стала лучше, не стала интереснее и разнообразнее. И если в прошлом чемпионате ее хватало для результата ("Спартак" успел приучить всех к тому, что можно с невнятной игрой забивать и без моментов), то сегодня мы видим другие реалии. Тактика итальянского наставника, приносившая успех еще несколько месяцев назад, сегодня находит достойный ответ у оппонентов. Промеса научились закрывать, а Глушакову просто не дают битью В общем, по-другому теперь настраиваются на "Спартака-чемпиона".
5. Кадры решают все
Выход из сложившейся ситуации напрашивается примерно такой: либо Каррере в срочном порядке нужно повышать индивидуальное мастерство абсолютного каждого игрока команды (непонятно, правда, как это сделать по отношению к сформировавшимся футболистам?), либо "красно-белым" не обойтись без усиления состава, задумываться о котором в клубе, почему-то, не спешат (приобретение двух защитников в межсезонье наводит на грустные мысли в отношении работы менеджмента клуба). Если в чемпионском виде "Спартак" допускает камбэк от "Динамо", не может забить "Уфе" и просто безнадежно выглядит в игре с главным конкурентом, то чего ждать от команды в Лиге чемпионов, где самый слабый соперник по группе будет по уровню не хуже того же "Зенита" или ЦСКА? Даже трудно представить.
Так или иначе, у Массимо Карреры есть месяц на то, чтобы вернуть своей команде игру, которая будет давать результат, и не будет позорить имя клуба в еврокубках. Каким образом итальянец будет решать этот вопрос, увидим уже в ближайшее время. В Премьер-лиге же для "Спартака" наступает момент истины. Если в клубе хотят сохранить чемпионский титул и по завершению этого сезона, на каждый следующий матч команда должна выходить как на последний. Права на ошибку у "красно-белых" больше нет.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Зенит" – "Спартак" – 5:1 (обзор)
опрос
главное
-
В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге
-
Роковая потеря: ЦСКА проигрывает на своем стадионе казанскому "Рубину"
-
"Арсенал" переигрывает "Челси" в серии послематчевых пенальти и завоевывает Суперкубок Англии
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
-
"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука со штрафного вырывает победу у "СКА-Хабаровск"
Лента новостей
-
Луан близок к переходу в "Спартак"
-
Ван Дейк: "Я хотел бы, чтобы "Саутгемптон" рассмотрел предложения тех клубов, которые мной интересуются"
-
"Челси" нацелился на Орье
-
Три футболиста "Шапекоэнсе", выживжие после авиакатастрофы, присутствовали на "Камп Ноу"
-
"Барселона" - "Шапекоэнсе" - 5:0 (обзор)
-
"Барселона" в матче за Кубок Гампера одержала крупную победу над "Шапекоэнсе"
-
Рамос: "Зидан и Моуринью - великолепные тренеры"
-
Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА
-
Витиньо: "Неймар решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером и побороться за "Золотой мяч"
-
Агент намекнул на уход Хави Гарсии из "Зенита"
-
Марсело: "Мы будем биться изо всех сил и защищать имя клуба до самого конца"
-
Моуринью прокомментировал неудачу с трансфером Перишича
-
Витиньо поделился мнением о проблемах Жулиано в "Зените"
-
Рамос: "Мы отдадим борьбе все силы, чтобы завоевать трофей и привезти его домой"
-
"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Ювентуса"
-
Зидан: "С "МЮ" мы сыграем в том же ключе, что и всегда"
-
"Интер" заинтересован в Гарае
-
"Реал" готовит заманчивое предложение по Дибале
-
Каррик: "МЮ" повезло, что Матич согласился на переход"
-
Геззаль присоединился к "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|12
|2
|Локомотив Москва
|4
|12
|3
|Ахмат
|4
|9
|4
|Уфа
|4
|8
|5
|Краснодар
|4
|7
|6
|Ростов
|4
|7
|7
|Рубин
|4
|6
|8
|ЦСКА Москва
|4
|6
|9
|Урал
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|4
|4
|12
|Тосно
|4
|3
|13
|Арсенал Тула
|4
|3
|14
|Анжи
|4
|3
|15
|Амкар
|4
|0
|16
|СКА Хабаровск
|4
|0