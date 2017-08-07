"Спартак" - чемпион? Что-то пошло не так

Воскресным вечером в Санкт-Петербурге "Спартак" потерпел одно из самых болезненных поражений в истории чемпионатов России. По уже "сложившейся традиции" крупное фиаско снова случилось на поле "Зенита". Но если в прошлые годы подобным неудачам "красно-белых" можно было при желании найти оправдание, то нынешняя оплеуха получена от питерцев в статусе чемпиона страны. Никогда ранее действующий чемпион России не пропускал от кого-либо 5 мячей. Soccernews.ru разбирался в причинах сокрушительного поражения и беззубой игры Народной команды.

1. Идеальная игра питерцев

Первое, что приходит на ум – команда Роберто Манчини провела идеальный матч. "Зенит" действительно превзошел чемпиона во всем, в желании, в единоборствах, тактике и психологии, наконец. И тут нужно отдать должное итальянцу. Тремя днями ранее его команда безнадежно уступила рядовой команде чемпионата Израиля и вообще была близка к тому, чтобы расстаться с еврокубками. И тут такое перевоплощение! Да на "красно-белых" вышел несколько иной состав, но ведь и "Спартак" – не "Бней Иегуда"! В общем, питерцы ничего не позволили сопернику сделать на поле. Но можно сказать и по-другому: команда Массимо Карреры ничего не смогла противопоставить "Зениту". Но почему? Это как раз тот вопрос, в котором нужно хорошенько разобраться.

2. Стечение обстоятельств?

Те, кто смотрел матч, наверняка обратили внимание на один факт: в ворота "красно-белых" в этот вечер влетало все, что только можно. Некоторые же мячи "Зенита" и впрямь были забиты, словно, по… стечению обстоятельств. Взять хотя бы первое взятие ворот Реброва: результативная атака питерцев началась после… незрячего паса пяткой от Фернандо. Опорник "Спартака" позволил себе сыграть опрометчиво в центре поля, но что из этого вышло, знают все. Что это как не стечение обстоятельств? А третий и четвертый голы хозяев поля… Мяч, поданный с углового, удивительным образом пролетел всю вратарскую, никого не задев, и на дальней штанге стал "патроном для выстрела" в исполнении Кришито. Часто ли подобное случается в топ-матчах? Ничего не имею против мастерства Кузяева, но, сколько бы еще голов забил Далер из десяти похожих попыток? Автогол же Реброва и вовсе из ряда вон выходящее событие, случающееся с вратарями на таком уровне раз в десятилетия. Так что редкие футбольные обстоятельства действительно имели место быть. Но только ли дело в них? Однозначно нет. Они, и это факт, тесно связаны с ошибками игроков.

3. Вилков, "Зенит", Санкт-Петербург…

Шутки шутками, а ведь с цифрами и фактами не поспоришь. Москвичи не впервой сталкиваются с этим трио при крупном поражении. Дело в том, что судейская бригада Михаила Вилкова в третий раз обслуживала матч "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге. Две предыдущих встречи команд с участием этого рефери завершались разгромом "красно-белых" – 5:0 в 2012 году и 5:2 в 2016-м. Конечно же, не в арбитре дело (он, к слову, отработал на поединке идеально), но все же…

4. "Спартак" из прошлого

В данном случае говорить о недонастрое "красно-белых", или чем-то подобном, не имеет никакого смысла. На такие матчи и настраиваться то особо не нужно. Градус противостояния и степень ответственности понимают все. Сомневаюсь, что команда Карреры в принципе планировала проиграть этот поединок. Так почему же случилось то, что случилось. Главную причину, на мой взгляд, нужно искать в игре спартаковцев. С чемпионского сезона она, увы, пока что не стала лучше, не стала интереснее и разнообразнее. И если в прошлом чемпионате ее хватало для результата ("Спартак" успел приучить всех к тому, что можно с невнятной игрой забивать и без моментов), то сегодня мы видим другие реалии. Тактика итальянского наставника, приносившая успех еще несколько месяцев назад, сегодня находит достойный ответ у оппонентов. Промеса научились закрывать, а Глушакову просто не дают битью В общем, по-другому теперь настраиваются на "Спартака-чемпиона".

5. Кадры решают все

Выход из сложившейся ситуации напрашивается примерно такой: либо Каррере в срочном порядке нужно повышать индивидуальное мастерство абсолютного каждого игрока команды (непонятно, правда, как это сделать по отношению к сформировавшимся футболистам?), либо "красно-белым" не обойтись без усиления состава, задумываться о котором в клубе, почему-то, не спешат (приобретение двух защитников в межсезонье наводит на грустные мысли в отношении работы менеджмента клуба). Если в чемпионском виде "Спартак" допускает камбэк от "Динамо", не может забить "Уфе" и просто безнадежно выглядит в игре с главным конкурентом, то чего ждать от команды в Лиге чемпионов, где самый слабый соперник по группе будет по уровню не хуже того же "Зенита" или ЦСКА? Даже трудно представить.

Так или иначе, у Массимо Карреры есть месяц на то, чтобы вернуть своей команде игру, которая будет давать результат, и не будет позорить имя клуба в еврокубках. Каким образом итальянец будет решать этот вопрос, увидим уже в ближайшее время. В Премьер-лиге же для "Спартака" наступает момент истины. Если в клубе хотят сохранить чемпионский титул и по завершению этого сезона, на каждый следующий матч команда должна выходить как на последний. Права на ошибку у "красно-белых" больше нет.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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