"Спартак" через Попова наводил справки о форварде сборной Болгарии
"Спартак" проявлял интерес к форварду софийского ЦСКА Кирилу Десподову, который в конечном итоге перешел в "Кальяри".
Как сообщил Ивелин Попов, московский клуб через него связывался с руководством ЦСКА, однако 22-летний болгарин предпочел перебраться в Италию.
Напомним, что трансфер Десподова обошелся "Кальяри" в 4,2 миллиона евро.
За новый клуб Десподов успел провести два матча, однако результативными действиями ему отличиться не удалось.
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