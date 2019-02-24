"Спартак" через Попова наводил справки о форварде сборной Болгарии

"Спартак" проявлял интерес к форварду софийского ЦСКА Кирилу Десподову, который в конечном итоге перешел в "Кальяри".

Как сообщил Ивелин Попов, московский клуб через него связывался с руководством ЦСКА, однако 22-летний болгарин предпочел перебраться в Италию.

Напомним, что трансфер Десподова обошелся "Кальяри" в 4,2 миллиона евро.

За новый клуб Десподов успел провести два матча, однако результативными действиями ему отличиться не удалось.

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