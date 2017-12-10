"Спартак" - ЦСКА - 3:0 (обзор)

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"Спартак" - ЦСКА - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:0).

Видео: "Спартак" - ЦСКА.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Спартак Москва 20 37
3 Краснодар 20 36
4 Зенит Санкт-Петербург 19 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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