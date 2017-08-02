"Спартак", ЦСКА и киевское "Динамо" поборются за Баришича

Левый защитник "Осиека" Борна Баришич попал в сферу интересов "Спартака", ЦСКА и киевского "Динамо", об этом сообщил спортивный директор хорватского клуба Ален Петрович.

"Это правда. Я также добавлю, что Баришичем интересуется один из лучших клубов Бельгии. Больше сейчас я ничего вам не могу сказать" - сказал Петрович.

24-летний Баришич выступает за "Осиек" с 2016 года, сыграл 39 матчей и забил 3 гола.

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