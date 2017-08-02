"Спартак", ЦСКА и киевское "Динамо" поборются за Баришича

Теги цска москваспартак москвадинамо киевосиекборна баришич

"Спартак", ЦСКА и киевское "Динамо" поборются за Баришича

Левый защитник "Осиека" Борна Баришич попал в сферу интересов "Спартака", ЦСКА и киевского "Динамо", об этом сообщил спортивный директор хорватского клуба Ален Петрович.

"Это правда. Я также добавлю, что Баришичем интересуется один из лучших клубов Бельгии. Больше сейчас я ничего вам не могу сказать" - сказал Петрович.

24-летний Баришич выступает за "Осиек" с 2016 года, сыграл 39 матчей и забил 3 гола.   

Не пропустите: Пашалич может попасть в заявку "Спартака" на матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов