"Спартак", ЦСКА и "Локомотив" поборются за нигерийского форварда

"Спартак", ЦСКА и "Локомотив" проявляют интерес к нигерийскому нападающему "Партизана" Садику Умару, сообщает Telegraf.

По сведениям издания, московские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Скауты москвичей собираются присутствовать на матче 1/2 финала Кубка Сербии с "Црвеной Звездой" и будут следить за форвардом.

В нынешнем сезоне 23-летний Умар провел за "Партизан" 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года. Ранее он играл за "Специю", "Лаваньезе", "Рому", "Болонью", "Торино", "Бреду", "Рейнджерс" и "Перуджу". Сыграл шесть матчей за олимпийскую сборную Нигерии и забил четыре гола.

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