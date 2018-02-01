"Спартак" - ЦСКА (София) - 0:0 (обзор)

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"Спартак" - ЦСКА (София) - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором московский "Спартак" и болгарский ЦСКА сыграли вничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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