"Спартак" дает 5 млн евро за хавбека Николича. "Црвена Звезда" хочет 7 млн

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"Спартак" дает 5 млн евро за хавбека Николича. "Црвена Звезда" хочет 7 млнХавбек "Црвены Звезды" Велько Николич может перейти в "Спартак".

Как сообщает MozzartSport, москвичи готовы заплатить за 21-летнего хавбека 5 млн евро.

Однако, "Црвена Звезда" не готова продать полузащитника меньше чем за 7 млн. При этом клуб получит около 6 млн, остальная часть суммы уйдет на выплаты посредникам и агентам.

Николич в этом сезоне Чемпионата Сербии выходил на поле в форме белградских "красно-белых" в 18 матчах и забил 3 гола. Контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 млн. евро.

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