"Спартак" дает 5 млн евро за хавбека Николича. "Црвена Звезда" хочет 7 млн

Хавбек "Црвены Звезды" Велько Николич может перейти в "Спартак".

Как сообщает MozzartSport, москвичи готовы заплатить за 21-летнего хавбека 5 млн евро.

Однако, "Црвена Звезда" не готова продать полузащитника меньше чем за 7 млн. При этом клуб получит около 6 млн, остальная часть суммы уйдет на выплаты посредникам и агентам.