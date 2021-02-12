"Спартак" дал комментарий по поводу информацию об оформление рабочей визы Промесу

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов ответил на вопрос, касательно информации о подаче москвичами документов на оформление рабочей визы для Квинси Промеса.

"Вопрос с "Аяксом" пока не решен. Стороны в процессе переговоров, однако клуб должен быть готов заранее и к положительному, и к отрицательному исходу", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом "Sport24".



Ранее в телеграм-канале "Мутко против" появилась информация такого характера: "Кажется, вопрос с Промесом решен. Во всяком случае московский "Спартак" уже подал документы на оформление рабочей визы Квинси Промесу. Судя по всему, он должен приехать уже на следующей неделе".



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