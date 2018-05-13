"Спартак" - "Динамо" - 0:1, "Уфа" - "Тосно" - 5:0, "Краснодар" - "Рубин" - 1:1 (обзоры)

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"Спартак" - "Динамо" - 0:1, "Уфа" - "Тосно" - 5:0, "Краснодар" - "Рубин" - 1:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 30-го тура чемпионата России.

Видео: "Спартак" - "Динамо" - 0:1.

 

Видео: "Уфа" - "Тосно" - 5:0.

 

Видео: "Краснодар" - "Рубин" - 1:1.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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