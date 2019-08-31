"Спартак", "Динамо" и "Монако" поборются за Дианье

Форвард "Галатасарая" Мбайе Дианье привлёк внимание сразу трёх клубов, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, за сенегальского бомбардира поборются "Спартак", "Динамо" и "Монако".

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Дианье провёл за "Галатасарай" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Зато в минувшей кампании нападающий "львов" стал лучшим голеадором турецкой Суперлиги, забив 30 мячей.

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