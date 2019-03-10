"Спартак" добился победы в дерби с "Динамо" в чемпионате России

В 19-м туре чемпионата России "Спартак" выиграл у "Динамо" со счетом 1:0. Победу "красно-белым" принес гол защитника Георгия Джикии в первом тайме.

После матча "Спартак" занимает четвертое место в Премьер-лиге, "Динамо" осталось на 10-й позиции.

"Динамо" – "Спартак" - 0:1 (0:1)

Гол: Джикия, 16 - 0:1

"Динамо": Шунин, Рауш (Марков, 70), Евгеньев, Шуньич, Козлов (Морозов, 65), Соу, Тетте, Черных (Мигел Кардозу, 46), Жоаозиньо, Хольмен, Луценко.

"Спартак": Селихов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Джикия, Гулиев, Мельгарехо, Зобнин, Ханни, Мелкадзе (Луис Адриано, 52), Зе Луиш.

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