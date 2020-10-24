"Спартак" добился проведения матча с "Ростовом" на "Открытие Арене" со зрителями

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов предоставил итоговую официальную информацию касательно проведения матча 13-го тура РПЛ против "Ростова".

По словам функционера, игра пройдёт на "Открытие Арене" с "небольшим количеством зрителей".

Ранее СМИ писали, что заполняемость стадиона не будет превышать 10 процентов от вместимости.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября. Клубы вели переговоры об обмене кругами, но к консенсусу не пришли.

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