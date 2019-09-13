"Спартак" добился уверенной победы над "Уралом" в молодежном первенстве

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"Спартак" добился уверенной победы над "Уралом" в молодежном первенстве

В матче 9-го тура молодежного первенства России московский "Спартак" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал".

Победу "красно-белым" принес дубль Максима Калачевского, а также гол Степана Оганесяна. У гостей отличился Денис Новиков.

Благодаря победе "Спартак" поднялся на 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства. "Урал" остался на 6-й позиции.

"Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 3:1 (2:0)

Голы: Калачевский, 40 - 1:0, Оганесян, 43 - 2:0, Калачевский, 68 - 3:0, Новиков, 85 - 3:1

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