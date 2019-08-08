"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы
В первой игре 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун".
Отметим, что голами отметились новички московского клуба Зелимхан Бакаев и Эсекиэль Понсе. Ответная игра в Москве пройдет 15 августа.
"Тун" Швейцария - "Спартак" Россия 2:3
Голы: Понсе, 22 - 0:1, Бакаев, 29 - 0:2, Хефти, 52 - 1:2, Рапп, 59 - 2:2, Бакаев, 73 - 2:3
"Тун": Фэвр, Глярнер, Жосс (Саланович, 77), Гельми, Хефти, Кастроман, Штилльхарт, Хавенар, Родригес, Рапп, Манси (Тозетти, 46).
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 87), Зобнин, Мирзов (Ташаев, 72), Ананидзе (Шюррле, 60), Понсе.
Предупреждения: Штилльхарт (8), Хавенар (50), Максименко (58).
На 64-й минуте Шюррле не реализовал пенальти (вратарь).
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