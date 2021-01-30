"Спартак" добыл волевую победу над "Пахтакором" в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона московский "Спартак" провёл контрольную игру с "Пахтакором".

"Красно-белые" выиграли со счётом 2:1, хоть и пропустили первыми. В составе российской команды отличились Алекс Крал и Роман Зобнин.

"Спартак" (Россия) - "Пахтакор" (Узбекистан) - 2:1

Голы: 0:1 – 7 Черан (пенальти), 1:1 – 30 Крал, 2:1 – 85 Зобнин.

"Спартак" (1-й тайм): Максименко, Жиго, Джикия, Хендрикс, Айртон, Игнатов, Крал, Ещенко, Бакаев, Педро Роша.

"Спартак" (2-й тайм): Селихов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Мозес, Маркитесов, Зобнин, Умяров, Ларссон, Соболев, Педро Роша.

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