"Спартак" добывает крупную победу над "Анжи" и продолжает погоню за "Локомотивом"

Действующий чемпион России московский "Спартак" в рамках 25 тура РФПЛ гостил воскресным вечером в Дагестане, где на "Анжи-Арене" противостоял одноименной команде. На эту встречу "красно-белые" выходили зная о том, что "Локомотив" выиграл у "Ростова", снова увеличив отрыв до 5 очков. Впрочем, даже если бы "железнодорожники" оступились, никакой другой результат в Каспийске, кроме победы, спартаковцев не устроил бы.

Что интересно, дебют встречи получился успешным для москвичей. Уже после четверти часа игры команда Массимо Карреры выигрывала с разницей в два мяча. Именно результативный старт "Спартака" определил весь ход этого матча.

Гости могли открыть счет уже на 5-й минуте, когда Луис Адриано вывалился на ворота, но затем, немного замешкавшись, пробил не лучшим образом, попав в Будакова. Однако вскоре москвичи все же повели в счете. Грубейшим образом провалилась оборона "Анжи", позволив Ханни спокойно принять мяч справа от вратарской Будакова. Ну а затем алжирец покатил сферу вдоль вратарской на Промеса, которому оставалось только подправить мяч в сторону пустого угла – 0:1.

А спустя каких-то четыре минуты Промес совершил шедевр. Прошел голландец к воротам махачкалинцев и с 22 метров выстрелил прямо в девятку – 0:2. На кураже "Спартак" продолжал атаковать и в середине тайма заработал пенальти. Луис Адриано принял мяч в штрафной, после чего удачно подставился под Тетрашвили. Удар с "точки" четко реализовал Промес, оформив первый хет-трик в карьере – 0:3.

Однако крупный счет продержался недолго. На 36-й минуте "Анжи" провел простую комбинацию, которая обернулась голом. Данченко слева навесил на дальнюю штангу, где Лескано срезал головой мяч в ворота – 1:3. Таким образом, махачкалинцы вернулись в игру и оставляли небольшую интригу на второй тайм.

Но вот продержалась она недолго. Спустя 10 минут после возобновления игры еще одна ошибка хозяев поля привела к тому, что "Спартак" снова увеличил преимущество до трех мячей. После стандартной подачи с фланга ошибся на выходе Будаков, перед этим успев предупредить защитника о том, что он играет в мяч. Чансельор отошел в сторону, а голкипер махачкалинцев не успел снять мяч с головы Кутепова – 1:4.

В дальнейшем игра продолжилась на встречных курсах. Команда Вадима Скрипченко старалась забить еще, но те моменты, которые удалось создать, игроки "Анжи" не реализовали. В частности, запомнился великолепный удар вышедшего на замену Хубулова, после которого Селихов с трудом вытащил мяч из-под перекладины. А в самой концовке матча Лескано отважился на дальний удар и сотряс крестовину ворот "Спартака", но не более.

Москвичи особо не пытались атаковать, но один шанс у Луиса Адриано увеличить счет все же был. После навеса от Ханни бразилец пробивал головой метров с семи, но в створ не попал.

Команда Массимо Карреры добывает уверенную победу в Дагестане и продолжает погоню за "Локомотивом". Самое интересное в борьбе за "золото" еще впереди.

"Анжи" – "Спартак" – 1:4

Голы: Промес, 10 – 0:1. Промес, 14 – 0:2. Промес, 27, с пенальти – 0:3. Лескано, 36 – 1:3. Кутепов, 56 – 1:4.

"Анжи": Будаков, Тетрашвили, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Антон, Хамдамов (Мусалов, 46), Лескано, Будковский (Калмыков, 85), Маркелов (Хубулов, 46).

"Спартак": Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Промес, Ханни (Мельгарехо, 84), Адриано (Зе Луиш, 77).

Александр Никитин | http://soccernews.ru