"Спартак" добывает уверенную победу над "Уралом"

Субботнюю программу 12-го тура российской Премьер-лиги закрывал поединок в Москве, в котором "Спартак" принимал екатеринбургский "Урал". Накануне встречи "красно-белые" отставали от соперника в турнирной таблице на два пункта. В свою очередь победа в этом матче позволяла любой команде сразу же войти в первую пятерку. Отмечался перед встречей и тот факт, что "Урал" – удобная команда для "спартаковцев". Москвичи в Премьер-лиге выиграли 12 матчей из 16.

Отчетный же поединок начался довольно сумбурно. Мяч не держался у игроков, а небольшое территориальное преимущество гостей даже стало неожиданностью. Впрочем, "Спартак" достаточно быстро переломил ход встречи, создав голевой момент примерно на 10-й минуте. Адриано выполнил отличный перевод на правый фланг, куда забежал Ещенко. Далее последовал заброс к линии штрафной, а там Мельгарехо выдал скидку на Педро Рошу, бразилец выстрелил из выгодной позиции, но под его удар в последний момент самоотверженно подставился Ароян.

В дальнейшем превосходство "красно-белых" не вызывало сомнений. Вот только довести атаки до логического завершения москвичам никак не удавалось. Чуть опаснее выглядели стандарты хозяев поля, которых было несчетное количество. После одного из них мяч едва не юркнул в сетку. Фернандо метров 30-ти перебросил "стенку", целясь в дальнюю "девятку", но в итоге мяч пролетел чуть выше цели.

И все же команде Массимо Карреры удалось открыть счет еще до перерыва. Результативной вышла атака москвичей на 36-й минуте. Адриано отобрал мяч в центре поля, сыграл на Попова, а тот выполнил отличную передачу на левый фланг, откуда Мельгарехо в одно касание прострелил в штрафную площадь на Самедова. Александр, как могло показаться, пробил слабо, но поймал при этом Годзюра на противоходе – 1:0. В концовке тайма москвичи перешли на контроль мяча, не позволяя сопернику приблизиться к своим владениям.

На второй тайм хозяева поля вышли с решимостью увеличить свое преимущество. И им это вскоре удалось. Правда первую попытку команда Массимо Карреры не использовала. Адриано оказался чуть правее центра и сыграл на Педро Рошу, тот на скорости перевел мяч на Попова, а болгарский полузащитник "красно-белых" вывел на ударную позицию Мельгарехо. Парагваец бил из убойной позиции, но Годзюр выручил свою команду.

А уже через две минуты "Спартак" добился своего. Кутепов отобрал мяч на своей половине поля у Бикфалви, в касание отдал на Фернандо, а тот выдал шикарный пас вперед на Педро Рошу. Бразилец сыграл "стенку" с Адриано и, войдя в штрафную, вколотил мяч в ворота – 2:0.

Если и было у игроков "Урала" желание переломить ход встречи, то после второго мяча оно пропало напрочь. У гостей ровным счетом ничего не получалось. А вот москвичи создавали моменты с удовольствием. На 64-й минуте партнеры вывели на ворота Адриано, но тот, сблизившись с голкипером команды гостей, пробил чуть выше перекладины. Еще один классный момент был у бразильца через 10 минут. Снова Адриано вышел на ударную позицию, но Годзюр спас свою команду, отбив мяч на угловой.

А на 74-й минуте можно было заканчивать встречу. "Урал" остался в меньшинстве. Балажиц врезал Адриано сзади по ногам, за что отправился отдыхать досрочно. До конца матча "Спартак" просто обязан был забивать в третий раз. Все тот же Адриано и Педро Роша упустили, как минимум, по одной верной возможности отличиться. Но счет остался неизменным.

Команда Массимо Карреры уверенно берет три очка и возвращается в топ-5 российской Премьер-лиги.

"Спартак" – "Урал" – 2:0

Голы: Самедов, 36 – 1:0. Педро Роша, 51 – 2:0.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Попов, Педро Роша, Адриано (Пашалич, 87).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Бумаль, Бавин, Чантурия (Чернов, 78), Бикфалви, Глушков (Фидлер, 67), Евсеев (Ильин, 52).

Удаление: Балажиц, 74.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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