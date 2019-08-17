"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

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"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

Московский "Спартак" наконец нашёл футболиста на проблемную позицию опорного хавбека.

Как сообщают российские СМИ, в скором времени игроком "красно-белых" станет полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.

Клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере 25-летнего футболиста. Ожидается, что на следующей неделе француз прилетит в Россию для прохождения медобследования и подписания контракта.

Тамез выступает за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 77 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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