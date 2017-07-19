"Спартак" договорился об аренде Пашалича

Хавбек "Челси" Марио Пашалич следующий сезон проведет в "Спартаке", сообщают российские СМИ.

Московский клуб согласовал условия перехода хорватского полузащитника. Арендный договор будет рассчитан на один сезон и у "Спартака" не будет права на его выкуп.

Также "Спартак" будет выплачивать зарплату игроку в полном объеме.

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