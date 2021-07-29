"Спартак" договорился с Джикией о сумме нового контракта
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Как сообщает медиадиректор московского "Спартака" Антон Фетисов, "красно-белые" близки к продлению соглашения с защитником Георгием Джикией.
"Переговоры между Джикией и "Спартаком" идут конструктивно.
По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта", – сказал Фетисов.
Напомним, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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