"Спартак" договорился с новым тренером

6 Теги спартак москваарсенал тулаолег кононов

"Спартак" договорился с новым тренером

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов возглавит "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, специалист подпишет с московским клубом контракт до конца этого сезона. При этом "Спартаку" придется выплатить компенсацию за разрыв Кононова с "Арсеналом".

Ранее белорусский специалист возглавлял "Ахмат" и "Краснодар", работал в Украине с "Карпатами", "Севастополем" и запорожским "Металлургом", а также в Молдове, где был главным тренером "Шерифа". 

52-летний наставник был признал лучшим тренером РПЛ по версии РФС в сезоне 2014/2015, когда возглавлял "Краснодар".

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Комментарии

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Борис

Я думаю, это не лучший выбор со стороны руководства клуба.

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Фатех

...я хотел написать--НЕ ОТДАДИМ !!!

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Фатех

...Бердыев оптимальная кандидатура,но МЫ его вам НЕ ОТДАЛИМ !!!

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скорый

Оптимальная кандидатура-Бердыев.

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скорый

Дурдом. Кононов -тренер для максимум 5-6 мест.

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Сергей

Будет новый идиотский прокол от руководства Спартака. Ну, кто же так выбирает нового тренера?! Кроме как в Краснодаре 14/15 гг, нигде больше внятных успехов не добился. Получается - выиграл матч, вот и назначили. Так Спартак и до ФНЛ допрыгается. Дураку и грамота (читай нефтяные деньги)во вред! Посмотрели бы на ЦСКА.

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