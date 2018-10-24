"Спартак" договорился с новым тренером

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов возглавит "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, специалист подпишет с московским клубом контракт до конца этого сезона. При этом "Спартаку" придется выплатить компенсацию за разрыв Кононова с "Арсеналом".

Ранее белорусский специалист возглавлял "Ахмат" и "Краснодар", работал в Украине с "Карпатами", "Севастополем" и запорожским "Металлургом", а также в Молдове, где был главным тренером "Шерифа".

52-летний наставник был признал лучшим тренером РПЛ по версии РФС в сезоне 2014/2015, когда возглавлял "Краснодар".

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