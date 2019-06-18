"Спартак" должен выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Денис Глушаков покинет "Спартак".

Красно-белые в скором времени официально объявят о досрочном расторжении контракта с футболистом.

По данным "Спорт-Экспресс", "Спартак" должен выплатить 100 миллионов рублей Глушакову в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что игрок перейдет в "Сочи".

В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

Не пропустите: Переход Мамина из "Спартака" в "Ростов" сорвался. | http://soccernews.ru