"Спартак" должен выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта

Теги спартак москваденис глушаков

"Спартак" должен выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Денис Глушаков покинет "Спартак"

Красно-белые в скором времени официально объявят о досрочном расторжении контракта с футболистом. 

По данным "Спорт-Экспресс", "Спартак" должен выплатить 100 миллионов рублей Глушакову в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что игрок перейдет в "Сочи".

В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. 

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