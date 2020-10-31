"Спартак" дома потерпел поражение от "Ростова"

В рамках 13-го тура РПЛ московский "Спартак" на своём поле уступил "Ростову" со счётом 0:1.

Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник "жёлто-синих" Павел Мамаев.

С 75-й минуты гости играли вдесятером после удаления Денниса Хаджикадунича.

"Спартак" – "Ростов" - 0:1

Гол: 0:1 – 26 Мамаев.

"Спартак": Максименко, Кутепов (Урунов, 80; Умяров, 85), Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес (Ещенко, 81), Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Ларссон, Понсе (Кокорин, 66).

"Ростов": Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Мамаев (Гигович, 70), Хасимото, Еременко (Терентьев, 83), Альмквист (Сохиев, 60; Обухов, 83), Полоз (Алеэсами, 83).

Удаление: Хаджикадунич (75).

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