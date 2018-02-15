"Спартак"дома проиграл "Атлетику" и на 99% попрощался с Лигой Европы

Мастер-класс от испанского нападения можно было наблюдать сегодня в Москве не стадионе "Открытие". "Атлетик" из Бильбао показал, как можно нанести три удара в створ ворот и за тайм разгромить соперника на его поле, превратив ответную игру практически в формальность. "Спартак" откровенно провалился в обороне в первом тайме, немного исправил ситуацию во втором, но вряд ли этого хватит для итогового успеха.

Хозяева неплохо начали, в дебюте встречи мощным ударом отметился Глушаков, однако Эррерин прыгнул в угол и перевел мяч на угловой. Затем дважды в одной атаке пробивал Адриано, но всякий раз попадал в защитника. "Атлетик" ничем не выделялся, но на 23 минуте открыл счет: Таски ошибся при создании офсайда, а Кутепов упустил Арица Адурица, который вышел на Реброва, легко обвел его и забил уже в пустые ворота.

"Спартак" на это ответил ударом ножницами от Луиса Адриано, ворота были пустыми, так как Эррерин ошибся на выходе, но бразилец не попал в створ. Также должен был забивать Глушаков, Денис выстрелил из-за штрафной, но мяч приняла на себя штанга. Москвичи загубили свои моменты, а затем получили мастер-класс от "Атлетика", который создал еще два момента и довел счет до разгромного. Сначала Сусаета пробил со штрафного и попал в стенку, от нее мяч отскочил прямо на Адурица, который не растерялся и с нескольких метров расстрелял вратаря, а затем уже перед самым перерывом Ребров и Кутепов привезли в свои ворота третий гол. Пошла передача на правый край штрафной, Артем выбежал из ворот, этим воспользовался Уильямс. Иньяки отправил мяч в центр, там Кутепов сначала вынес мяч на ногу Рико, тут же последовал удар по пустым воротам, но на ленточке остался все тот же Кутепов. Защитник должен был выбивать игровой снаряд, но вместо этого коряво махнул ногой, и "круглый" закатился в сетку.

"Спартак" не бросил играть во втором тайме, пытался атаковать, все же "размочил" счет, на 61 минуте, но на большее их не хватило. Адриано откликнулся на передачу Глушакова и пробил точно под перекладину. "Атлетик" же практически не шел вперед, предпочитая сохранить комфортный счет. Баски могли забить только после очередной ошибки Реброва. Артем неудачно выбил мяч от ворот, гости совершили перехват, и тут же один на один был выведен Сабин Мерино, вот только лимит везения уже был исчерпан – игрок гостей пробил мимо ворот.

"Спартак" – "Атлетик" - 1:3

Голы: Адуриц, 22 – 0:1; Адуриц, 39 – 0:2, Кутепов в свои ворота, 45 – 0:3; Адриано, 61 – 1:3.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Глушаков (Ханни, 75), Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Промес, Адриано.

"Атлетик: Эррерин, Лекуэ, Эчейта, Альварес, Де Маркос, Итурраспе, Рико, Сусаета (Сан-Хосе, 70), Гарсия, Уильямс (Мерино, 83), Адуриц.

Вячеслав Горбачев

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