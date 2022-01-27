"Спартак" доплатил Кокорину, чтобы он ушёл в "Фиорентину"

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"Спартак" доплатил Кокорину, чтобы он ушёл в "Фиорентину"

Фото твиттер "Фиорентины"

Стали известны новые подробности перехода нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

Напомним, что в январе 2021 года скандальный футболист присоединился к "фиалкам" за 4,5 миллиона евро.

По информации "Мутко против", "красно-белым" пришлось доплатить форварду, чтобы он принял предложение итальянского клуба.

Кокорин отказывался переходить в "Фиорентину", которая предлагала ему более низкую зарплату, поэтому он потребовал от "Спартака" покрыть разницу. В итоге москвичи приняли условия игрока и выплатили ему 2 миллиона евро.

За год в Италии россиянин поучаствовал в 10 матчах и не сделал ни одного голевого действия.

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