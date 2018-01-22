Московский "Спартак" достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу, информирует Il Mattino.

По сведениям источника, уже на этой неделе игроком "красно-белых" станет защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович. Чемпион России уже достиг принципиальной договоренности о переходе 26-летнего бека как с "партенопейцами", так и с самим футболистом.

Напомним, во втором матче на сборе в ОАЭ "Спартак" уступил "Астане". | soccernews.ru