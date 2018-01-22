"Спартак" достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу

Теги спартак москваникола миленковичнаполи

"Спартак" достиг договоренности по своему первому зимнему трансферуМосковский "Спартак" достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу, информирует Il Mattino.

По сведениям источника, уже на этой неделе игроком "красно-белых" станет защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович. Чемпион России уже достиг принципиальной договоренности о переходе 26-летнего бека как с "партенопейцами", так и с самим футболистом.

Напомним, во втором матче на сборе в ОАЭ "Спартак" уступил "Астане". | soccernews.ru

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