"Спартак" дозаявил 20-летнего украинца
"Спартак" внес в заявку правого защитника Никиту Ходорченко.
Как сообщает сайт РПЛ, "красно-белые" зарегистрировали 20-летнего украинца под 34-м номером.
Ходорченко является воспитанником кропивницкой "Звезды". Он перешел в "Спартак" в качестве свободного агента.
Последним клубом Ходорченко был украинский "Рух", за который он провел три матча в сезоне 2018/19.
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