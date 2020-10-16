"Спартак" дозаявил 20-летнего украинца

"Спартак" внес в заявку правого защитника Никиту Ходорченко.

Как сообщает сайт РПЛ, "красно-белые" зарегистрировали 20-летнего украинца под 34-м номером.

Ходорченко является воспитанником кропивницкой "Звезды". Он перешел в "Спартак" в качестве свободного агента.

Последним клубом Ходорченко был украинский "Рух", за который он провел три матча в сезоне 2018/19.

Читайте также: "Спартак" объявил о переходе Виктора Мозеса. | http://soccernews.ru