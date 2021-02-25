"Спартак" дозаявил Гулиева на вторую часть сезона РПЛ. Он не играл больше года
Московский "Спартак" внес хавбека Аяза Гулиева в заявку на сезон Российской Премьер Лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ. Футболист не играл за главную команду почти 16 месяцев.
Последний официальный матч за "красно-белых" полузащитник провел 4 ноября 2019 года. В мае 2020 года Гулиева отправили в "Спартак-2". Причиной стали Гулиева отстранили от регулярные пререкания с тренерами, в частности конфликт с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводившим занятия вместо Доменико Тедеско.
Напомним, Гулиев перешел в январе 2019 года "Спартак" из "Ростова" за один миллион евро.
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