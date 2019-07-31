"Спартак" дозаявил нападающего на матчи РПЛ



"Спартак" внес в заявку на матчи чемпионата России 17-летнего нападающего Аслана Муталиева, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Муталиев - воспитанник "Спартака". В прошлом сезоне он провел два матча в молодежном чемпионате России, сыграв в общей сложности девять минут.

Напомним, что нынешним летом "Спартак" расстался с нападающими Зе Луишем, который перешел в "Порту", и Луисом Адриано, перебравшимся в "Палмейрас".

В данный момент "красно-белые" занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в активе четыре очка.

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