"Спартак" дозаявил Педро Рошу
Московский "Спартак" внёс в заявку на текущий сезон нападающего Педро Рошу.
Официальный сайт РПЛ подтверждает, что бразилец занял место легионера в составе "красно-белых" вместо Остона Урунова.
Напомним, что в январе 26-летний футболист вернулся из аренды во "Фламенго" и работал на всех трёх сборах команды.
В августе 2017 года "Спартак" купил Рошу за 12 миллионов евро. С тех пор он сыграл за москвичей 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Спартак" назвал причину исключения Урунова из заявки на сезон. | http://soccernews.ru
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