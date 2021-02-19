"Спартак" дозаявил Педро Рошу

Московский "Спартак" внёс в заявку на текущий сезон нападающего Педро Рошу.

Официальный сайт РПЛ подтверждает, что бразилец занял место легионера в составе "красно-белых" вместо Остона Урунова.

Напомним, что в январе 26-летний футболист вернулся из аренды во "Фламенго" и работал на всех трёх сборах команды.

В августе 2017 года "Спартак" купил Рошу за 12 миллионов евро. С тех пор он сыграл за москвичей 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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