"Спартак" дожал обескровленный "Анжи"

Субботняя программа третьего тура РПЛ продолжилась матчем в Москве, где "Спартак" принимал "Анжи". Красно-белые полностью переиграли своего соперника, бомбардируя ворота Дюпина, вот только забить гол никак не удавалось. Помогло "Спартаку" двойное удаление у "орлов", лишь когда на поле осталось девять игроков "Анжи", команда Карреры сумела распечатать ворота соперника.

В целом же данный поединок можно охарактеризовать, как игру в одни ворота. Особенно это касается второго тайма. В первой же половине скорости были невысокие, красно-белые особо никуда не спешили, "Анжи" же не выходил со своей половины поля, сконцентрировавшись только на обороне. В первой половине можно выделить лишь дальний выстрел Зобнина, когда мяч полетел рядом со штангой, а также заброс от Жиго, в результате которого едва не выскочил один на один Ханни.

Второй тайм начался с удаления в составе "Анжи": Понсе грубо сбил Глушакова и видел перед собой красный свет, "Спартак" же почувствовал запах крови и заиграл быстрее. Неплохо со штрафного пробивал Комбаров – Дюпин с трудом отразил мяч в сторону. Уже из штрафной с разворота стрелял Ханни, однако в створ не попал. Также отличный удар получился с линии штрафной у Глушакова. Каррера бросил в атаку все силы, выпустив Адриано и Самедова, а "Анжи" в это время получил второе удаление. Белоруков в конце первого тайма получил карточку за разговоры, а в середине второго срубил Забнина и отправился отдыхать. Положение махачкалинцев стало катастрофическим, "Спартак" насел на их ворота и все же забил. После розыгрыша углового мяч полетел на голову Зе Луишу, а тот точно пробил в правый угол.

В оставшееся время "Спартак" продолжил атаковать, Дюпин спас свою команду после удара Зобнина и дальнего выстрела от Промеса, а Ивелин Попов из хорошей позиции не попал в створ. У "Анжи" же сил на атаки не осталось, игроки гостей так и не побеспокоили Максименко.

"Спартак" – "Анжи" 1:0

Гол: Зе Луиш, 70 – 1:0

"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов (Самедов, 56), Зобнин, Глушаков, Ханни (Адриано, 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш (Попов, 75)

"Анжи": Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев (Маркелов, 75), Чайковский (Ондуа, 84), Рабиу, Кацаев (Удалый, 72), Понсе

Удаления: Понсе, 49; Белоруков, 68

Вячеслав Горбачев

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