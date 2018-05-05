"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

За пол часа до начала этой игры "Локомотив" оформил чемпионство в матче с "Зенитом", поэтому в то время, когда в Черкизово громко праздновали долгожданное "золото" "железнодорожников", в другой части столицы прошлогодний чемпион "Спартак" на родной "Открытие Арене" принимал "Ростов". "Красно-белые" выходили на поле несколько расстроенными и тем не менее задача минимум перед ними по-прежнему стояла. "Спартаковцам" обязательно нужно было побеждать южан, дабы закрепиться на второй строчке в турнирной таблице, которая позволяет напрямую пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов на следующий сезон.

Особого интереса поединку прибавлял тот факт, что в родные края возвращался экс-игрок и экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин, который с недавних пор руководит "комбайнерами". У самих ростовчан как таковой мотивации уже не было, потому как прыгнуть в еврозону, ни вылететь из высшего дивизиона у них уже никак не получится. Разве что счесть за желание финишировать в верхней части турнирной таблицы. "Спартаковцы" очень хотели нахрапом взять ростовчан: уже в самом дебюте встречи исходила угроза от Промеса и Ханни, но замыкая прострельную передачу голландца, алжирец в створ ворот не попал. В целом, игра смотрелась симпатично. Гости не желали сидеть только в обороне, а старались так же и созидать. На экваторе первого тайма гол в свои ворота едва не привез Селихов, неудачно выбежав на перехват, но своего голкипера подстраховали защитника, вынеся мяч куда подальше после прострела Майера.

Концовка первого тайма и вовсе осталась за подопечными Карпина. Классно в обводку под дальнюю штангу пробивал Байрамян, но в этот раз страж ворот москвичей свою команду выручил. А спустя минуту с ударом Скопинцев уже никто ничего бы и не смог поделать, если бы сфера не разминулась в нескольких сантиметрах со штангой. Перерыв пошел на пользу хозяевам. Ребята Массимо Карреры с началом второй половины встречи взвинтили темп. Просто потрясающий двойной момент, чтобы забить, на 54-й минуте имел Ханни, но поймал кураж вратарь "Ростова" Илья Абаев, не дав мячу затрепыхаться в сетке собственных ворот. А на 71-й минуте кипер совершил сейв, который попадет в хит-парад лучших, как минимум, по итогам нынешнего сезона, парировав удар Зобнина с убойной позиции.

И все-таки как бы не старались гости, "красно-белые" сумели дожать оппонента. Сначала Мельгарехо оказался в нужное время в нужном месте, открыв счет, а спустя пять минут победу московского клуба закрепил Промес. Заключительные минуты матча запомнились лишь необязательным удалением Байрамяна, который получил вторую желтую за срыв атаки на голландском полузащитнике команды хозяев. Таким образом, "Спартак" добывает важнейшую победу над "Ростовом" и получает стратегическое преимущество перед ЦСКА в борьбе за серебреные медали.

"Спартак" – "Ростов" – 2:0

Голы: Мельгарехо, 79 – 1:0, Промес, 84 – 2:0

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски (Фернандо, 67), Кутепов, Мельгарехо, Тимофеев (Самедов, 75), Пашалич, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Л. Адриано

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Байрамян, Гацкан, Юсупов, Майер (Калачев, 81), Шомуродов

Удаление: Байрамян (90+3)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Локомотив" - "Зенит" | http://soccernews.ru