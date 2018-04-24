"Спартак" дважды интересовался Салахом

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"Спартак" дважды интересовался Салахом

Экс-директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, что клуб в свое время интересовался Мохамедом Салахом.

"На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз - когда он ещё выступал за "Базель". Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай - при Якине. У Салаха в тот момент не пошло в "Челси", Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку футболист точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешёл в "Спартак" - приводят слова Попова российские СМИ.

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