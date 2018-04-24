"Спартак" дважды интересовался Салахом
Экс-директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, что клуб в свое время интересовался Мохамедом Салахом.
"На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз - когда он ещё выступал за "Базель". Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай - при Якине. У Салаха в тот момент не пошло в "Челси", Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку футболист точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешёл в "Спартак" - приводят слова Попова российские СМИ.
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|27
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|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|27
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|5
|Краснодар
|27
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|6
|Урал
|27
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|7
|Уфа
|27
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|Арсенал Тула
|27
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|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13