"Спартак" - единственный претендент на Вериссимо

Член совета директоров "Сантоса" Рафаэль Вита рассказал о переговорах со "Спартаком" по защитнику Лукасу Вериссимо.

"На данный момент могу сказать, что "Сантос" продолжает переговоры со "Спартаком" относительно трансфера Вериссимо. Московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу. Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие несколько дней и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода игрока.

Сегодня мы провели встречу с агентом футболиста, на которой выслушали пожелания представителя игрока. Я уже говорил, что футболист готовится к матчу с "Линенсе" и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы" - приводят слова Виты российские СМИ.

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