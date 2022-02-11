"Спартак" едва не проиграл "Пюнику" в товарищеском матче

Фото твиттер "Спартака"

Московский "Спартак" провёл заключительный товарищеский матч на сборе в Дубае.

"Красно-белые" сыграли вничью с армянским "Пюником" со счётом 1:1, уйдя от поражения в самой концовке встречи.

Спартаковцы больше тайма играли вдесятером из-за удаления Квинси Промеса, который отмахнулся от соперника.

"Спартак" (Россия) - "Пюник" (Армения) - 1:1

Голы: 0:1 - Фирмино (66), 1:1 – Джикия (84).

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айтон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев (Николсон, 46).

Удаление: Промес (36).

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