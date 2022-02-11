"Спартак" едва не проиграл "Пюнику" в товарищеском матче
Фото твиттер "Спартака"
Московский "Спартак" провёл заключительный товарищеский матч на сборе в Дубае.
"Красно-белые" сыграли вничью с армянским "Пюником" со счётом 1:1, уйдя от поражения в самой концовке встречи.
Спартаковцы больше тайма играли вдесятером из-за удаления Квинси Промеса, который отмахнулся от соперника.
"Спартак" (Россия) - "Пюник" (Армения) - 1:1
Голы: 0:1 - Фирмино (66), 1:1 – Джикия (84).
"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айтон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев (Николсон, 46).
Удаление: Промес (36).
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