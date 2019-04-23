"Спартак" еще два сезона будет играть на домашней арене ЦСКА
"Спартак" будет играть на "ЦСКА Арене" на протяжении двух сезонов. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
"Мы рады, что в ближайшие два сезона "Спартаку" не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство - заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых "Спартак" с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу. До встречи на хоккее!", - написал клуб в сообщении.
"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 баллов.
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|Команда
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|24
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|4
|ЦСКА Москва
|24
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|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
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|9
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|24
|33
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|Урал
|24
|30
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|Рубин
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|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
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|Уфа
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|Анжи
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|24
|13