"Спартак" еще два сезона будет играть на домашней арене ЦСКА

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"Спартак" еще два сезона будет играть на домашней арене ЦСКА

"Спартак" будет играть на "ЦСКА Арене" на протяжении двух сезонов. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. 

"Мы рады, что в ближайшие два сезона "Спартаку" не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство - заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых "Спартак" с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу. До встречи на хоккее!", - написал клуб в сообщении. 

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 баллов.

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