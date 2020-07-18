"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ

"Спартак" может финансово помочь "Химкам" выйти в Премьер-Лигу. Об этом сообщает Sport24.

Ранее "Чемпионат" сообщил, что один из топ-клубов РПЛ намерен помочь клубу, чтобы "Химки" смогли выступать в высшем дивизионе.

Кроме того, клубы смогут тесно сотрудничать: отдавать игроков в аренду и выкупать талантливых футболистов подмосковной команды.

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