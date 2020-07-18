"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ

Теги спартак москвахимки

"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ

"Спартак" может финансово помочь "Химкам" выйти в Премьер-Лигу. Об этом сообщает Sport24.

Ранее "Чемпионат" сообщил, что один из топ-клубов РПЛ намерен помочь клубу, чтобы "Химки" смогли выступать в высшем дивизионе.

Кроме того, клубы смогут тесно сотрудничать: отдавать игроков в аренду и выкупать талантливых футболистов подмосковной команды.

Не пропустите: "Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов