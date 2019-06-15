"Спартак" форсирует трансфер Левашова

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов, скорее всего, продолжит карьеру в "Спартаке".

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" намерены купить 27-летнего голкипера до 26 июня, когда стартует Кубок "Пари Матч" Премьер.

Ожидается, что столичный клуб заплатит за игрока "канониров" 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Левашов сыграл за "Арсенал" 18 матчей и пропустил 22 гола.

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