"Спартак": "Футбольный бог покарал "Сочи" за затяжку времени"
Московский "Спартак" в своём отчёте о матче первого тура РПЛ против "Сочи" обвинил соперника в намеренной затяжке времени.
"В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!" - говорится в публикации "красно-белых".
Напомним, что Жиго принёс победу "Спартаку" голом на 94-й минуте после подачи углового.
Также стоит отметить, что "Сочи" является дебютантом РПЛ.
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