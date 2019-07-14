"Спартак": "Футбольный бог покарал "Сочи" за затяжку времени"

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"Спартак": "Футбольный бог покарал "Сочи" за затяжку времени"

Московский "Спартак" в своём отчёте о матче первого тура РПЛ против "Сочи" обвинил соперника в намеренной затяжке времени.

"В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!" - говорится в публикации "красно-белых".

Напомним, что Жиго принёс победу "Спартаку" голом на 94-й минуте после подачи углового.

Также стоит отметить, что "Сочи" является дебютантом РПЛ.

Не пропустите: Кононов прокомментировал победу над "Сочи". | http://soccernews.ru
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