"Спартак" гарантировал себе место в топ-3 РПЛ

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

После того, как "Спартак" в 29-м туре РПЛ обыграл "Химки" со счетом 2:1, подопечные Тедеско набрали 56 очков и таким образом гарантировали себе место в топ-3 РПЛ.

Это произошло впервые с 2018-го года.

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