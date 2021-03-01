Спартак Гогниев высказался о скандальном матче с "Томью" после которого он ударил судью

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев высказался о своем поведении после окончания матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с "Томью" (2:3). Тренер ударил кулаком в живот главного арбитра матча Артема Чистякова.

"Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, "Алания" приветствует это. Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК", — приводит слова Гогниева официальный сайт российского клуба.

Ранее сообщалось, что Гогниеву грозит крупный штраф, а также дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

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