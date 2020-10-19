"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна

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"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна

"Спартак" интересовался защитником "Ромы" Бруно Пересом в последний день закрытия трансферного окна, утверждает TuttoMercato.

По данным источника, московский клуб хотел взять 30-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Однако сторонам не удалось договориться о сумме трансфера. "Рома" просила за игрока 2 миллиона евро, а "Спартак" готов был предложить лишь полмиллиона плюс бонусы.

Перес в текущем сезоне Серии А провел лишь два матча.

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