"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна
"Спартак" интересовался защитником "Ромы" Бруно Пересом в последний день закрытия трансферного окна, утверждает TuttoMercato.
По данным источника, московский клуб хотел взять 30-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Однако сторонам не удалось договориться о сумме трансфера. "Рома" просила за игрока 2 миллиона евро, а "Спартак" готов был предложить лишь полмиллиона плюс бонусы.
Перес в текущем сезоне Серии А провел лишь два матча.
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