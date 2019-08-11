"Спартак" готов купить хавбека "Ниццы" за 9 миллионов евро

"Спартак" нацелился на хавбека "Ниццы" Адриена Тамеза. Об этом информирует RMC Sport.

По данным издания, московский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока 9 миллионов евро. Клубы ведут переговоры.

Стоит отметить, что Тамез является одним из главный игроков французской команды. В полузащитнике заинтересован главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Трансферная стоимость игрока - 8 миллионов евро.

Футболист играет в "Ницце" с 2017 года. За этот клуб он провел 77 матчей, отметившись 1 голом и 6 ассистами.

А еще: "Спартак" определил еще одного кандидата в качестве замены Фернандо| http://soccernews.ru