"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции
Фото Mynet
Московский "Спартак" нацелился на полузащитника "Фенербахче" Озана Туфана.
По информации Mynet, "красно-белые" готовы купить 26-летнего турка за 32 миллиона евро. Если сделка состоится, то российский клуб обновит свой трансферный рекорд.
Конкуренцию "Спартаку" намерены составить "Ливерпуль", "Эвертон", "Кристал Пэлас", "Лестер", "Вердер" и "Реал Сосьедад".
В этом сезоне Туфан сыграл за "Фенербахче" 31 матч, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.
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