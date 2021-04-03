"Спартак" готов побить свой трансферный рекорд ради хавбека сборной Турции

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Московский "Спартак" нацелился на полузащитника "Фенербахче" Озана Туфана.

По информации Mynet, "красно-белые" готовы купить 26-летнего турка за 32 миллиона евро. Если сделка состоится, то российский клуб обновит свой трансферный рекорд.

Конкуренцию "Спартаку" намерены составить "Ливерпуль", "Эвертон", "Кристал Пэлас", "Лестер", "Вердер" и "Реал Сосьедад".

В этом сезоне Туфан сыграл за "Фенербахче" 31 матч, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.

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