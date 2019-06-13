"Спартак" готов потратить 20 миллионов евро на аргентинского полузащитника

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"Спартак" готов потратить 20 миллионов евро на аргентинского полузащитника

"Спартак" нацелился на хавбека "Брайтона" Алексиса Мак Аллистера.

Как сообщил аргентинский журналист Луис Фрегосси, "красно-белые" предложили за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро. На футболиста также претендует "Бока Хуниорс".

Мак Аллистер является воспитанником "Архентинос Хуниорс". В январе этого года его приобрел "Брайтон", однако до конца сезона его оставили в родном клубе.

В этом сезоне на счету Мак Аллистера шесть забитых мячей и один ассист в 26 играх.

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