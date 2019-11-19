"Спартак" готов продать Крала

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"Спартак" готов продать Крала

Летний новичок "Спартака" Алекс Крал может в скором времени покинуть московский клуб.

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" готовы продать чешского хавбека, если по нему поступит конкретное предложение в размере не менее 20 миллионов евро.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют российские и немецкие клубы, название которых не указывается.

Минувшим летом "Спартак" купил Крала у "Славии" за 12 миллионов евро. В составе команды полузащитник провёл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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