"Спартак" готов продать Крала
Летний новичок "Спартака" Алекс Крал может в скором времени покинуть московский клуб.
Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" готовы продать чешского хавбека, если по нему поступит конкретное предложение в размере не менее 20 миллионов евро.
Интерес к 21-летнему футболисту проявляют российские и немецкие клубы, название которых не указывается.
Минувшим летом "Спартак" купил Крала у "Славии" за 12 миллионов евро. В составе команды полузащитник провёл 8 матчей, результативными действиями не отличался.
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