"Спартак" готов продать Крала, но при одном условии

Фото инстаграм Алекса Крала

В московском "Спартаке" не исключили уход чешского полузащитника Алекса Крала.

"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака". Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу", - объяснил позицию "красно-белых" директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

В прошедшем сезоне 23-летний Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах за "Спартак". Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 9 миллионов евро. Интерес к нему приписывают "Вест Хэму".

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