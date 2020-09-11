"Спартак" готов продать Кутепова из-за проблем с финансовым фэйр-плей

Московский "Спартак" намерен заработать на трансфере защитника Ильи Кутепова уже этой осенью.

Агент футболиста Дамиано Драго рассказал, почему "красно-белые" готовы продать его клиента.

"Официально клуб запрашивает за Кутепова 5 миллионов евро, но он может согласиться на 2-2,5 миллиона, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фэйр-плей", - сообщил агент.

Также Драго подтвердил интерес к Кутепову со стороны "Антальяспора" и двух российских клубов.

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