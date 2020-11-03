"Спартак" готов продать Педро Рошу за 6 миллионов евро

"Спартак" готов продать форварда Педро Роша за 6 миллионов евро. Об этом сообщает Esporte News Mundo.

На данный момент 26-летний футболист играет в аренде во "Фламенго". Стороны связались по поводу возможной сделки по игроку. "Красно-белые" готовы отпустить футболиста за 6 миллионов евро. Бразильцы не уверены, что за форварда стоит платить такие деньги.

Арендное соглашение Педро Роши и "Фламенго" рассчитано до 31 декабря 2020 года.

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